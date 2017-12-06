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Пятеро украинцев попали в основную сетку Australian Open

Пятеро украинцев попали в основную сетку Australian Open

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В основной сетке Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого Шлема, заявлено 5 представителей Украины, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В мужском одиночном разряде представлен только один наш земляк - Александр Долгополов.

Зато бороться за титул в женской части будут четыре украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко.

В квалификации в мужском одиночном разряде могут выступить Сергей Стаховский и Илья Марченко. В квалификации у женщин будут соревноваться Ангелина Калинина, Даяна Ястремская.

Отмечено, что заявочные листы на квалификацию появятся через две недели.

Заметим, что прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии среди юниоров Марта Костюк имеет шансы получить "wild card" в квалификацию, является стандартной практикой на турнирах Большого Шлема.

Добавим также, соревнования стартуют в Мельбурне 15 января 2018.

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