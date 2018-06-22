П'ятеро українців піймані на контрабанді курячих яєць і автозапчастин до РФ - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Луганській області прикордонники затримали 5 українців, які намагалися вивезти до РФ автозапчастини для автомобілів в асортименті та велику кількість курячих яєць. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“На відстані 50 м від кордону, в районі населеного пункту Розсипне Луганської області, правоохоронці зупинили два автомобілі „УАЗ“. Ними 5 громадян України намагались перемістити через державний кордон до РФ автозапчастини для автомобілів в асортименті та велику кількість курячих яєць”, — йдеться у повідомленні.
Інформацію про можливе порушення державного кордону прикордонники отримали від оперативних підрозділів. Тому на цей напрямок було вислано додаткові прикордонні наряди.
Усіх п’ятьох підозрюваних затримано, встановлюються деталі правопорушення. Товар у встановленому порядку буде переданий співробітникам ДФС України у Луганській області.
Як зазначається, операцію із затримання провели прикордонники Луганського загону, які входять до Операції об’єднаних сил.
Раніше СБУ зупинила контрабанду автозапчастин на 200 тисяч доларів.