Пятеро украинцев пойманы на контрабанде куриных яиц и автозапчастей в РФ - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Луганской области пограничники задержали 5 украинцев, которые пытались вывезти в РФ автозапчасти для автомобилей в ассортименте и большое количество куриных яиц. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“На расстоянии 50 м от границы, в районе населенного пункта Рассыпное Луганской области, правоохранители остановили два автомобиля ”УАЗ“. Ими 5 граждан Украины пытались переместить через государственную границу в РФ автозапчасти для автомобилей в ассортименте и большое количество куриных яиц”, - говорится в сообщении.
Информацию о возможном нарушении государственной границы пограничники получили от оперативных подразделений. Поэтому на это направление были высланы дополнительные пограничные наряды.
Все пятеро подозреваемых задержаны, устанавливаются детали правонарушения. Товар в установленном порядке будет передан сотрудникам ГФС Украины в Луганской области.
Как отмечается, операцию по задержанию провели пограничники Луганского отряда, входящие в Операцию объединенных сил.
Ранее СБУ остановила контрабанду автозапчастей на 200 тысяч долларов.