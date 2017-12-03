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П'ятеро українок потрапили до топ-25 гонки переслідування Кубку світу з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У шведському місті Остерсунд в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування, передає кореспондент УНН.

Попри третій стартовий номер Юлії Джими невдала стрільба лежачи – 4 промахи із 10 пострілів, не дозволили українцям поборотися за третю поспіль медаль на етапі Кубку світу. У підсумку 21 місце +2:40,1 хв відставання.

Кращою серед наших землячок прийшла до фінішу капітан збірної Олена Підгрушна (1 хиба) 9-та позиція +1:40,0. Валентина Семеренко показала стовідсоткову влучність та фінішувала 16-ю. Її сестра Віта з 3-ма незакритим мішенями стала 18-ю. Також залікові бали отримала Анастасія Меркушина (2) – 25-та +2:53,1 хв.

Зазначимо, що золота нагорода в активі німкені Денніс Херрмінн (2), "срібло" дісталося француженці Бреза (0) +25,8 с, бронзова медаль на рахунку норвежки Олсбю (2) +48 с.

Додамо, що сьогодні також пройде чоловіча гонка переслідування в якій виступатиме тільки один представник України – Артем Прима.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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