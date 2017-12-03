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Пятеро украинок попали в топ-25 гонки преследования Кубка мира по биатлону

Пятеро украинок попали в топ-25 гонки преследования Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 15635 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В шведском городе Остерсунд в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования, передает корреспондент УНН.

Несмотря на третий стартовый номер Юлии Джими неудачная стрельба лежа - 4 промаха из 10 выстрелов, не позволили украинцам побороться за третью подряд медаль на этапе Кубка мира. В итоге 21 место +2: 40,1 мин отставание.

Лучшей среди наших землячек пришла к финишу капитан сборной Елена Пидгрушная (1 недостаток) 9-я позиция 1:40,0. Валентина Семеренко показала стопроцентную точность и финишировала 16-й. Ее сестра Вита с 3-мя незакрытым мишенями стала 18-й. Также зачетные баллы получила Анастасия Меркушина (2) - 25-2:53,1 мин.

Отметим, что золотая награда в активе немки Деннис Херрминн (2), "серебро" досталось француженке Бреза (0) +25,8 сек, бронзовая медаль на счету норвежки Олсби (2) +48 с.

Добавим, что сегодня также пройдет мужская гонка преследования в которой будет выступать только один представитель Украины - Артем Прима.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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