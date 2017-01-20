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П'ятеро осіб постраждали внаслідок ДТП на Волині

П'ятеро осіб постраждали внаслідок ДТП на Волині

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. На Волині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали п'ятеро осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.

До поліції надійшло повідомлення від 32-річного жителя міста Ковель, що о 10:00 на автодорозі сполученням “Київ-Ковель-Держкордон” сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці встановили, що за кермом автомобіля “Opel Combo” перебував 30-річний ковельчанин. Автомобілем “Mercedes-Benz 300” кермував 27-річний житель Любомля. Поліція з’ясовує обставини ДТП. Внаслідок автопригоди водія та 33-річного пасажира автомобіля “Opel Combo” доставили до реанімаційного відділення Ковельської ЦРЛ. Водія та пасажирів 25 та 28 років, автомобіля “Mercedes-Benz 300 D”, госпіталізували до відділень травматології Ковельської та Любомльської районних лікарень.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває досудове розслідування.

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