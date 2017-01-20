Пять человек пострадали в результате ДТП в Волынской области

В полицию поступило сообщение от 32-летнего жителя города Ковель, что в 10:00 на автодороге "Киев-Ковель-Госграница" произошло дорожно-транспортное происшествие.

Правоохранители установили, что за рулем автомобиля "Opel Combo" находился 30-летний ковельчанин. Автомобилем "Mercedes-Benz 300" управлял 27-летний житель Любомля. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. В результате ДТП водителя и 33-летнего пассажира автомобиля "Opel Combo" доставили в реанимационное отделение Ковельской ЦРБ. Водителя и пассажиров 25 и 28 лет, автомобиля "Mercedes-Benz 300 D", госпитализировали в отделение травматологии Ковельской и Любомльской районных больниц.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.