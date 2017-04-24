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П'ятеро людей постраждало внаслідок ДТП на Донеччині

П'ятеро людей постраждало внаслідок ДТП на Донеччині

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Донеччині в результаті ДТП постраждало п'ятеро осіб. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

У Костянтинівці водій автомобілясовершіла наїзд на зупинку громадського транспорту. Водій і четверо пасажирів авто, два з яких — діти, госпіталізовано до медичного закладу.

Близько 16-ї години 38-річна водій автомобіля “Hyundai Getz” не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на цегляний навіс зупинки громадського транспорту. Водій авто і чотири пасажири -жінки 34 і 59 років і двоє дітей — 9-річна дівчинка і 12-річний хлопчик отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікації ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, 21 квітня пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Запоріжжі, троє загиблих.

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