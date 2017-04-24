Пять человек пострадали в результате ДТП в Донецкой обл

В Константиновке, Донецкой обл., водитель автомобилясовершила наезд на остановку общественного транспорта. Водитель и четверо пассажиров авто, два из которых - дети, госпитализированы в медицинское учреждение.

Около 16 часов 38-летняя водитель автомобиля "Hyundai Getz” не справилась с управлением, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на кирпичный навес остановки общественного транспорта. Водитель авто и четыре пассажира женщины 34 и 59 лет и двое детей - 9-летняя девочка и 12-летний мальчик получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст.286 ч.1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 21 апреля микроавтобус попал в ДТП на Запорожье, трое погибших .