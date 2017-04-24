Пять человек пострадали в результате ДТП в Донецкой обл

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30707 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97422 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150073 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113981 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114905 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111575 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103585 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106852 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103395 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152025 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Пять человек пострадали в результате ДТП в Донецкой обл

Пять человек пострадали в результате ДТП в Донецкой обл

Киев  •  УНН

 • 7460 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Донецкой области в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой обл.

В Константиновке, Донецкой обл., водитель автомобилясовершила наезд на остановку общественного транспорта. Водитель и четверо пассажиров авто, два из которых - дети, госпитализированы в медицинское учреждение.

Около 16 часов 38-летняя водитель автомобиля "Hyundai Getz” не справилась с управлением, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на кирпичный навес остановки общественного транспорта. Водитель авто и четыре пассажира женщины 34 и 59 лет и двое детей - 9-летняя девочка и 12-летний мальчик получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст.286 ч.1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 21 апреля микроавтобус попал в ДТП на Запорожье, трое погибших .

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