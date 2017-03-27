П'ятеро людей постраждали внаслідок ДТП на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали п'ятеро людей, передає УНН з посиланням на прес-службу Управління безпеки дорожнього руху.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 березня, в м. Скалат, на Тернопільщині.
Встановлено, що близько 1:00, сталося зіткнення автомобілів VOLKSWAGEN PASSAT та OPEL VECTRA.
Унаслідок зіткнення водій VOLKSWAGEN PASSAT та 21-річний пасажир із травмами доставлені до лікарні.
Водій OPEL VECTRA, з діагнозом-перелом кисті правої руки та один із його пасажирів, 23-річний місцевий мешканець, доставлені до тієї ж лікарні. 16-річна пасажирка автомобіля OPEL VECTRA, з забоєм хребта, доправлена на лікування в ортопедичний відділ Тернопільської дитячої обласної лікарні.
Ні водії, а ні їхні пасажири, не змогли пояснити як саме вони стали учасниками пригоди. Причини та обставини встановлює слідство. Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик поліції.
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