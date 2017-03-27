Пять человек пострадали в результате ДТП в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления безопасности дорожного движения.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 марта, в г. Скалат, в Тернопольской области.
Установлено, что около 1:00 произошло столкновение автомобилей VOLKSWAGEN PASSAT и OPEL VECTRA.
В результате столкновения водитель VOLKSWAGEN PASSAT и 21-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.
Водитель OPEL VECTRA, с диагнозом-перелом кисти правой руки и один из его пассажиров, 23-летний местный житель, доставлены в ту же больницу. 16-летняя пассажирка автомобиля OPEL VECTRA, с ушибом позвоночника, доставлена на лечение в ортопедический отдел Тернопольской детской областной больницы.
Ни водители, ни их пассажиры не смогли объяснить как они стали участниками происшествия. Причины и обстоятельства устанавливает следствие. Транспортные средства помещены на специальную площадку полиции.
Как сообщал УНН, в Индии автобус упал в реку, погибли десять человек.