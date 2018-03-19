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П’ять золотих медалей для України: у Києві відбулись змагання з художньої гімнастики

Київ • УНН

 • 70258 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві з 15 по 18 березня відбулися змагання з художньої гімнастики “Кубок Дерюгіної”, на яких два золота здобули українські юніорки та ще три — збірна команда у групових вправах. Про це повідомляє кореспондент УНН.

На міжнародному турнірі серед юніорок, який тривав у рамках “Кубку Дерюгіної” в Києві, українські гімнастки Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко здобули золоту медаль у командній першості. Українки отримали у сумі 101 бал і випередили росіянок (99,6) та білорусок (93,95).

Окрім того, Христина Погранична кваліфікувалася у всі чотири фінали та виборола медалі у кожному виді. У вправах з обручем юна гімнастка виграла “золото”, а у вправах з м’ячем, булавами та стрічкою отримала срібні медалі, поступившись росіянці Дар’ї Трубніковій.

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У змаганнях в групових вправах збірна команда України здобула три “золота”, випередивши команди із Естонії, Латвії та Ізраїлю. Група у складі Анастасії Возняк, Валерії Юзвяк, Валерії Ханіної, Дар’ї Кобець та Аліни Бихно перемогла у багатоборстві за результатами виступів у двох вправах (36,35) — з п’ятьма обручами та трьома м’ячами і двома скакалками. Також українська збірна посіла першу сходинку п’єдесталу у фіналах в окремих видах.

Також зазначимо, у рамках “Кубку Дерюгіної” відбувся етап серії Гран-прі, на якому були розіграні п’ять комплектів медалей — в багатоборстві та чотирьох фіналах. Однак у багатоборстві найкращий результат серед українок продемонструвала Єва Мелещук, посівши четверте місце і опинившись поза п’єдесталом. Єдину медаль для України на етапі Гран-прі здобула Олена Дяченко — гімнастка отримала “бронзу” за виступ у вправі з обручем. Переможницею у багатоборстві, а також у вправах з м’ячем та стрічкою стала росіянка Катерина Селєзньова. Ще два “золота” — у вправах з булавами і обручем — отримала теж російська гімнастка Марія Сергєєва.

Після змагань відбувся гала-концерт, у якому взяли участь гімнастки зі спортивних шкіл України, гімнастки-учасниці київських змагань, а також українські гімнастки, які завершили спортивну кар’єру — Вікторія Мазур, Євгенія Гомон та Олена Дмитраш.

Нагадаємо, традиційні змагання з художньої гімнастики відбулися в Києві вже у 23-й раз. У змаганнях взяли участь представниці 28 країн.

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