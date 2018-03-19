П’ять золотих медалей для України: у Києві відбулись змагання з художньої гімнастики

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві з 15 по 18 березня відбулися змагання з художньої гімнастики “Кубок Дерюгіної”, на яких два золота здобули українські юніорки та ще три — збірна команда у групових вправах. Про це повідомляє кореспондент УНН.