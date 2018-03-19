Пять золотых медалей для Украины: в Киеве прошли соревнования по художественной гимнастике

ukru
США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 10959 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 15780 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62226 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73387 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101816 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109062 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116497 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121853 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132956 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146778 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105506 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 95057 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 110902 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 80270 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 65439 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 26679 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 62226 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 110902 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 181580 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 215138 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 17011 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 65439 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 80270 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105506 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 194353 просмотра
Актуальное
Пять золотых медалей для Украины: в Киеве прошли соревнования по художественной гимнастике

Пять золотых медалей для Украины: в Киеве прошли соревнования по художественной гимнастике

Киев  •  УНН

 • 70258 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве с 15 по 18 марта прошли соревнования по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной", на которых два золота завоевали украинские юниорки и еще три - сборная команда в групповых упражнениях. Об этом сообщает корреспондент УНН.

На международном турнире среди юниорок, который проходил в рамках “Кубка Дерюгиной” в Киеве, украинские гимнастки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко выиграли золотую медаль в командном первенстве. Украински получили в сумме 101 балл и опередили россиянок (99,6) и белорусок (93,95).

Кроме того, Кристина Пограничная квалифицировалась во все четыре финала и завоевала медали в каждом виде. В упражнениях с обручем юная гимнастка выиграла “золото”, а в упражнениях с мячом, булавами и лентой получила серебряные медали, уступив россиянке Дарье Трубниковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила лицензию на юношескую Олимпиаду в художественной гимнастике

В соревнованиях в групповых упражнениях сборная команда Украины завоевала три “золота”, опередив команды из Эстонии, Латвии и Израиля. Группа в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзвяк, Валерии Ханиной, Дарьи Кобец и Алины Быхно победила в многоборье по результатам выступлений в двух упражнениях (36,35) — с пятью обручами и тремя мячами и двумя скакалками. Также украинская сборная заняла первое место пьедестала в финалах в отдельных видах.

Также отметим, в рамках “Кубка Дерюгиной” состоялся этап серии Гран-при, на котором были разыграны пять комплектов медалей — в многоборье и четырех финалах. Однако в многоборье лучший результат среди украинок продемонстрировала Ева Мелещук, заняв четвертое место и оказавшись вне пьедестала. Единственную медаль для Украины на этапе Гран-при получила Алена Дяченко — гимнастка получила “бронзу” за выступление в упражнении с обручем. Победительницей в многоборье, а также в упражнениях с мячом и лентой стала россиянка Екатерина Селезнев. Еще два “золота” — в упражнениях с булавами и обручем — получила тоже российская гимнастка Мария Сергеева.

После соревнований состоялся гала-концерт, в котором приняли участие гимнастки из спортивных школ Украины, гимнастки-участники киевских соревнований, а также украинские гимнастки, которые завершили спортивную карьеру — Виктория Мазур, Евгения Гомон и Алена Дмитраш.

Напомним, традиционные соревнования по художественной гимнастике состоялись в Киеве уже в 23-й раз. В соревнованиях приняли участие представительницы 28 стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы