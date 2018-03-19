Пять золотых медалей для Украины: в Киеве прошли соревнования по художественной гимнастике

На международном турнире среди юниорок, который проходил в рамках “Кубка Дерюгиной” в Киеве, украинские гимнастки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко выиграли золотую медаль в командном первенстве. Украински получили в сумме 101 балл и опередили россиянок (99,6) и белорусок (93,95).

Кроме того, Кристина Пограничная квалифицировалась во все четыре финала и завоевала медали в каждом виде. В упражнениях с обручем юная гимнастка выиграла “золото”, а в упражнениях с мячом, булавами и лентой получила серебряные медали, уступив россиянке Дарье Трубниковой.

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В соревнованиях в групповых упражнениях сборная команда Украины завоевала три “золота”, опередив команды из Эстонии, Латвии и Израиля. Группа в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзвяк, Валерии Ханиной, Дарьи Кобец и Алины Быхно победила в многоборье по результатам выступлений в двух упражнениях (36,35) — с пятью обручами и тремя мячами и двумя скакалками. Также украинская сборная заняла первое место пьедестала в финалах в отдельных видах.

Также отметим, в рамках “Кубка Дерюгиной” состоялся этап серии Гран-при, на котором были разыграны пять комплектов медалей — в многоборье и четырех финалах. Однако в многоборье лучший результат среди украинок продемонстрировала Ева Мелещук, заняв четвертое место и оказавшись вне пьедестала. Единственную медаль для Украины на этапе Гран-при получила Алена Дяченко — гимнастка получила “бронзу” за выступление в упражнении с обручем. Победительницей в многоборье, а также в упражнениях с мячом и лентой стала россиянка Екатерина Селезнев. Еще два “золота” — в упражнениях с булавами и обручем — получила тоже российская гимнастка Мария Сергеева.

После соревнований состоялся гала-концерт, в котором приняли участие гимнастки из спортивных школ Украины, гимнастки-участники киевских соревнований, а также украинские гимнастки, которые завершили спортивную карьеру — Виктория Мазур, Евгения Гомон и Алена Дмитраш.

Напомним, традиционные соревнования по художественной гимнастике состоялись в Киеве уже в 23-й раз. В соревнованиях приняли участие представительницы 28 стран.