П'ять років ув'язнення за хабар присудили чиновниці з Кіровоградщини
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 березня. УНН. За публічного обвинувачення прокуратури Кіровоградської області до 5 років позбавлення волі засуджено голову Чемеpпільськoї сільської ради Кіровоградщини, викриту на отриманні 5 тис. грн неправомірної вигоди. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.
"Розслідуванням встановлено, що чиновниця вимагала від мешканця Гайворонщини за оформлення дозволу на проект відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 5 тис грн. На початку червня 2016 року її було затримано під час передачі вказаних коштів",- повідомили у прокуратурі.
Прокурором у суді вину сільської голови у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди та підробленні рішень сесії сільської ради про виділення земель доведено у повному обсязі.
Вироком суду першої інстанції її визнано винною за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права здійснювати функції представників влади та обіймати посади в організаціях державної форми власності строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного їй майна.
Нагадаємо, 31 березня начальника відділу карного розшуку затримали на хабарі у Києві.