Пять лет тюрьмы за взятку присудили чиновнице Кировоградской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64351 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107895 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165584 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121523 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119618 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114135 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105311 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107303 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103761 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157063 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять лет тюрьмы за взятку присудили чиновнице Кировоградской области

Пять лет тюрьмы за взятку присудили чиновнице Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 7098 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 марта. УНН. При публичном обвиненим прокуратуры Кировоградской обл. к 5 годам лишения свободы приговорили главу Чемеpпильськoго сельского совета Кировоградской обл., уличенной в получении 5 тыс.грн неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.

“Расследованием установлено, что чиновница требовала от жителя Гайворонского района за оформление разрешения на проект отвода земельного участка для индивидуального садоводства 5 тыс.грн. В начале июня 2016 она была задержана при передаче указанных средств”, — сообщили в прокуратуре.

Прокурором в суде вину сельской голавы в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и подделке решений сессии сельского совета о выделении земель доказано в полном объеме.

Приговором суда первой инстанции она признана виновной по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.1 ст.366 (служебный подделка) УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права осуществлять функции представителей власти и занимать должности в организациях государственной формы собственности сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Напомним, 31 марта начальника отдела уголовного розыска задержали на взятке в Киеве .

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