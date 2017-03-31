Пять лет тюрьмы за взятку присудили чиновнице Кировоградской области

“Расследованием установлено, что чиновница требовала от жителя Гайворонского района за оформление разрешения на проект отвода земельного участка для индивидуального садоводства 5 тыс.грн. В начале июня 2016 она была задержана при передаче указанных средств”, — сообщили в прокуратуре.

Прокурором в суде вину сельской голавы в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и подделке решений сессии сельского совета о выделении земель доказано в полном объеме.

Приговором суда первой инстанции она признана виновной по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.1 ст.366 (служебный подделка) УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права осуществлять функции представителей власти и занимать должности в организациях государственной формы собственности сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Напомним, 31 марта начальника отдела уголовного розыска задержали на взятке в Киеве .