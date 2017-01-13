П'ять партій отримали державне фінансування

“Кошти за І квартал 2017 року у розмірі 25% загального розміру щорічного державного фінансування отримають “Радикальна партія Олега Ляшка”, “Об’єднання “Самопоміч”, “Блок Петра Порошенка”, “ВО „Батьківщина“ та „Народний фронт“”, — йдеться в повідомленні.

Відповідно до прийнятого рішення, у І кварталі поточного року політична партія “Блок Петра Порошенка “Солідарність” отримає кошти у сумі 28 млн 025,9 тис. грн, “Радикальна партія Олега Ляшка” — 9 млн 564,475 тис. грн , “Об’єднання “Самопоміч” — 14 млн 098,64 тис. грн, “ВО “Батьківщина” — 7 млн 295,55 тис. грн та “Народний фронт” — 28 млн 438,375 тис. грн. Також за збереження гендерного балансу політична партія “Об’єднання “Самопоміч” у першому кварталі 2017 року додатково отримає кошти у сумі 11 млн 059,985 тис. грн.