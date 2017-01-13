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Пять партий получили государственное финансирование

Пять партий получили государственное финансирование

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании сегодня распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности пяти политическим партиям. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

"Средства за I квартал 2017 г. в размере 25% общего размера ежегодного государственного финансирования получат "Радикальная партия Олега Ляшко", "Объединение "Самопомич", "Блок Петра Порошенко", "ВО "Батькивщина" и "Народный фронт", - говорится в сообщении.

Согласно принятому решению, в I квартале текущего года политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит средства в сумме 28 млн 025,9 тыс. грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 9 млн 564,475 тыс. грн, "Объединение "Самопомич" - 14 млн 098,64 тыс. грн, "ВО "Батькивщина" - 7 млн ​​295,55 тыс. грн и "Народный фронт" - 28 млн 438,375 тыс. грн. Также за сохранение гендерного баланса политическая партия "Объединение "Самопомич" в первом квартале 2017 г. дополнительно получит средства в сумме 11 млн 059,985 тыс. грн.

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