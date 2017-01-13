Пять партий получили государственное финансирование
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании сегодня распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности пяти политическим партиям. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
"Средства за I квартал 2017 г. в размере 25% общего размера ежегодного государственного финансирования получат "Радикальная партия Олега Ляшко", "Объединение "Самопомич", "Блок Петра Порошенко", "ВО "Батькивщина" и "Народный фронт", - говорится в сообщении.
Согласно принятому решению, в I квартале текущего года политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит средства в сумме 28 млн 025,9 тыс. грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 9 млн 564,475 тыс. грн, "Объединение "Самопомич" - 14 млн 098,64 тыс. грн, "ВО "Батькивщина" - 7 млн 295,55 тыс. грн и "Народный фронт" - 28 млн 438,375 тыс. грн. Также за сохранение гендерного баланса политическая партия "Объединение "Самопомич" в первом квартале 2017 г. дополнительно получит средства в сумме 11 млн 059,985 тыс. грн.