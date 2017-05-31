П’ять областей відстали від графіку ремонту доріг – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення провести нараду за участі керівників Служб автомобільних доріг тих п’яти областей, які не вкладаються у темпи виконання дорожніх робіт. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“У нас є 5 областей, які сьогодні чомусь з тих чи інших причин не мають необхідних темпів виконання робіт... це Луганська область, Запоріжжя, Миколаїв, Київська область і Закарпаття. Я дав доручення профільному Віце-прем’єру разом з Міністерством інфраструктури і керівником “Укравтодору” запросити керівників цих областей для того, щоб з’ясувати у чому проблема, чим їм допомогти, щоб вони на рівні інших областей підтягнули роботи по наведенні порядку в дорожньому господарстві", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України В.Гройсмана, інспекція виявила 30% браку при будівництві доріг у 2016 році.
Як раніше повідомляв УНН, за даними правоохоронців, Служби автомобільних доріг. Зокрема, у розтраті коштів запідозрили Волинську та Запорізьку служби автодоріг.