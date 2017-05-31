Пять областей отстали от графика ремонта дорог - В.Гройсман

"У нас есть 5 областей, которые сегодня почему-то по тем или иным причинам не имеют необходимых темпов выполнения работ ... это Луганская область, Запорожье, Николаев, Киевская область и Закарпатье. Я дал поручение профильному Вице-премьеру вместе с Министерством инфраструктуры и руководителем "Укравтодора" пригласить руководителей этих областей для того, чтобы выяснить в чем проблема, чем им помочь, чтобы они на уровне других областей подтянули работы по наведении порядка в дорожном хозяйстве ", - сказал В.Гройсман.

Напомним, по словам премьер-министра Украины В.Гройсман, инспекция обнаружила 30% брака при строительстве дорог в 2016 году.

Как ранее сообщал УНН, по данным правоохранителей, Службы автомобильных дорог. В частности, в растрате средств заподозрили Волынскую и Запорожскую службы автодорог.