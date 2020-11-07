П'ять місяців не виконує своїх прямих повноважень - нардеп про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом Уруського

“Міністерство стратегічних галузей промисловості під керівництвом Олега Уруського вже близько п’яти місяців не виконує своїх прямих повноважень, зокрема щодо формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики. Прописані в основному положенні додаткові функції та сфери управління не мають жодного стосунку до першочергових цілей цього органу”, — впевнена вона.

Нардепка також зазначила, що робота віце-премєр-міністра Олега Уруського в галузі кадрової та бюджетної політики Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості повністю провальна.

“За весь цей час штат міністерства було заповнено менше, ніж на 5% з заявлених 330 людей. Нині працює всього 7 людей — це сам Уруський, його міністри та радники. Конкурси на відповідні посади так і не було оголошено. Окрім того, бюджет установи так і не змогли затвердити в Міністерстві фінансів, цього року ніяких змін до бюджету Верховної Ради також не було ініційовано. Геть незрозуміло, яким чином вони взагалі далі працюватимуть”, — наголосила вона.

Також, за словами Олександри Устінової, в Мінстратегпромі досі не створено режимно-секретного підрозділу, який регламентуватиме доступ співробітників до державної таємниці, а тому вони й надалі не зможуть виконувати низку функцій.

“Найбільше мене непокоїть той факт, що співробітники міністерства не мають доступу до державної таємниці: там досі не було створено режимно-секретного відділу. Нагадую, це міністерство дотичне до сфери безпеки та оборони, тож відповідно до їхніх положень, вони не зможуть координувати роботу з Державним оборонним замовленням, на чому свого часу наполягав сам Уруський!” — підкреслила народна депутатка.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов зазначив, що віце-прем’єр-міністр Уруський став протокольною фігурою і займається речами за межами своєї компетенції замість того, щоб розробляти державну політику та формувати ефективне міністерство-регулятор.

Раніше УНН писав, що у липні Кабінет міністрів ухвалив проект постанови, якою створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Очільником новоутвореного міністерства став віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.