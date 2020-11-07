Пять месяцев не выполняет своих прямых полномочий - нардеп о Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством Уруского

“Министерство стратегических отраслей промышленности под руководством Олега Уруского уже около пяти месяцев не выполняет своих прямых полномочий, в частности по формированию и обеспечению реализации государственной военно-промышленной политики. Прописаны в основном положении дополнительные функции и сферы управления не имеют никакого отношения к первоочередным целям этого органа”, — уверена она.

Нардеп также отметила, что работа вице-премьер-министра Олега Уруского в области кадровой и бюджетной политики Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности полностью провальная.

“За все это время штат министерства был заполнен менее чем на 5% с заявленных 330 человек. Сейчас работает всего 7 человек — это сам Уруский, его министры и советники. Конкурсы на соответствующие должности так и не были объявлены. Кроме того, бюджет учреждения так и не смогли утвердить в Министерстве финансов, в этом году никаких изменений в бюджет Верховной Рады также не было инициировано. Совершенно непонятно, каким образом они вообще будут дальше работать”, — подчеркнула она.

Также, по словам Александры Устиновой, в Минстратегпроме не создано режимно-секретное подразделение, которое будет регламентировать доступ сотрудников к государственной тайне, а потому они и в дальнейшем не смогут выполнять ряд функций.

“Больше всего меня беспокоит тот факт, что сотрудники министерства не имеют доступа к государственной тайне: там до сих пор не было создано режимно-секретного отдела. Напоминаю, это министерство имеет отношение к сфере безопасности и обороны, поэтому в соответствии с их положениями, они не смогут координировать работу с Государственным оборонным заказом, на чем в свое время настаивал сам Уруский!” — подчеркнула народный депутат.

Напомним, журналист Юрий Бутусов отметил, что вице-премьер-министр Уруский стал протокольной фигурой и занимается вещами за пределами своей компетенции вместо того, чтобы разрабатывать государственную политику и формировать эффективное министерство-регулятор.

Ранее УНН писал, что в июле Кабинет министров принял проект постановления, которым создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Руководителем новосозданного министерства стал вице-премьер-министр Олег Уруский.