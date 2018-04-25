П'ять дітей постраждали при стрілянині у мексиканській школі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Щонайменше п’ять дітей отримали поранення у вівторок при стрільбі у школі в місті Сьюдад-Вікторія у мексиканському штаті Тамауліпас. Про це повідомила на своєму сайті газета El Universal, передає УНН.
Відомостей про те, хто відкрив вогонь, оприлюднено не було. Поліція оточила місце події. Постраждалі були доставлені в розташовану поруч лікарню, відомостей про їх стан оприлюднено не було.
Як повідомляв УНН, підозрюваний в пораненні поліцейських в Далласі опізнаний та оголошений в розшук.