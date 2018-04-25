Пять детей пострадали при стрельбе в мексиканской школе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. По меньшей мере пять детей получили ранения во вторник при стрельбе в школе в городе Сьюдад-Виктория в мексиканском штате Тамаулипас. Об этом сообщила на своем сайте газета El Universal, передает УНН.
Сведений о том, кто открыл огонь, обнародовано не было. Полиция оцепила место происшествия. Пострадавшие были доставлены в расположенную рядом больницу, сведений об их состоянии обнародовано не было.
Как сообщал УНН, подозреваемый в ранении полицейских в Далласе опознан и объявлен в розыск.