П’ять АГЗП, які раніше демонтували у Києві, відновили свою роботу – В.Бондаренко

“З початку року містом спільно з прокуратурою демонтовано 350 незаконних автогазозаправних пунктів, із них: 249 самодемонтовано власниками та 101 об’єкт демонтовано силами міста. Останні 3 незаконних заправних пункти ми плануємо демонтувати найближчими днями. Окрім цього, 5 демонтованих АГЗП були встановлені повторно та підлягають повторному демонтажу у найближчий термін”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, попри демонтаж в столиці, газові модулі продовжують працювати у передмісті.

У Київраді, коментуючи боротьбу КМДА з нелегальними газовими модулями, не виключили, що їх демонтаж може бути показухою перед Євробаченням.