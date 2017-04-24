Пять АГЗП, которые ранее демонтировали в Киеве, возобновили свою работу - В.Бондаренко

"С начала года городом совместно с прокуратурой демонтировано 350 незаконных автогазозаправочных пунктов, из них: 249 самодемонтовано владельцами и 101 объект демонтирован силами города. Последние 3 незаконных заправочных пункта мы планируем демонтировать в ближайшие дни. Кроме этого, 5 демонтированных АГЗП были установлены повторно и подлежат повторному демонтажу в ближайшие сроки", - сообщил он.

Как сообщал УНН, несмотря на демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде.

В Киевсовете, комментируя борьбу КГГА с нелегальными газовыми модулями, не исключили, что их демонтаж может быть показухой перед Евровидением.