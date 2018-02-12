Причастився і сів за кермо: п'яного священика зупинили на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Нетверезий священик, якого 10 лютого у селі Марківці Івано-Франківської області зупинили поліцейські під час патрулювання дороги, пояснив свій стан Святим Причастям, передає УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції у Івано-Франківській області.
Так, під час патрулювання дороги Н 10 екіпаж поліції зупинив автомобіль ВАЗ з несправними освітлювальними приладами.
Повідомляють, що 38-річний водій погодився пройти тест на місці - він мав ознаки сп'яніня. Та згодом чоловік почав уникати огляду. Потім зізнався - ймовірно, тест може бути позитивним, бо він священик і приймав Святе Причастя.
Водія доставили в медзаклад. У його крові було 0,42 проміле алкоголю. Медики засвідчили - чоловік нетверезий.
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"Вважаю абсурдом те, що споживання Святого Причастя вважається станом алкогольного сп'яніння", - написав у поясненні чоловік.
Та пізніше священник додав - не виключає, що такий результат може бути не лише від Причастя, а й від "50 грамів горілки, які випив перед цим на поминках".