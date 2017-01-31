П’яний водій вантажівки в'їхав у натовп людей в США, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Луїсвіллі, штат Кентуккі, вантажівка в'їхала в натовп людей, в результаті чого загинули дві людини, ще семеро отримали поранення, передає УНН з посиланням на ABC News.
За даними телеканалу, водій транспортного засобу був сильно п’яний. Експертиза показала, що рівень алкоголю в крові 37-річного Чаду Ердлея перевищила дозволену норму в п’ять разів. За словами поліцейських, винуватець ДТП був настільки нетверезий, що після арешту кілька разів заснув в патрульній машині.
Відзначається, що Ч.Ердлей в’їхав у натовп відвідувачів нічних клубів La Movida і O’Dolly, які вийшли перекусити на вулицю до фургона-кафе.
Як повідомляв УНН, 20 січня у центрі австралійського Мельбурна автомобіль врізався в натовп людей. В результаті інциденту загинули двоє чоловіків, жінка, 10-річна дівчинка та тримісячний хлопчик.