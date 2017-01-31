Пьяный водитель грузовика въехал в толпу людей в США, есть жертвы

По данным телеканала, водитель транспортного средства был сильно пьян. Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови 37-летнего Чада Ердлея превысила разрешенную норму в пять раз. По словам полицейских, виновник ДТП был настолько пьяный, что после ареста несколько раз заснул в патрульной машине.

Отмечается, что Ч.Ердлей въехал в толпу посетителей ночных клубов La Movida и O'Dolly, которые вышли перекусить на улицу к фургону-кафе.

Как сообщал УНН, 20 января в центре австралийского Мельбурна автомобиль врезался в толпу людей. В результате инцидента погибли двое мужчин, женщина, 10-летняя девочка и трехмесячный мальчик.