П'яний водій скоїв смертельну аварію на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 січня. УНН. У селищі Степань Сарненського району водій легковика скоїв смертельну аварію. Про це повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у Рівненській області.
Місцевий 21-річний житель вчора близько 22:00 збив двох дівчат, які йшли дорогою в попутному напрямку.
Так, 16-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці, подруга отримала незначні ушкодження.
Водій був п'яним. За інформацію поліції, хлопця затримали.
Нагадаємо, на Хмельниччині згорів автомобіль, в якому їхало двоє людей.