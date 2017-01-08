П'яний водій скоїв смертельну аварію на Рівненщині

Місцевий 21-річний житель вчора близько 22:00 збив двох дівчат, які йшли дорогою в попутному напрямку.

Так, 16-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці, подруга отримала незначні ушкодження.

Водій був п'яним. За інформацію поліції, хлопця затримали.

Нагадаємо, на Хмельниччині згорів автомобіль, в якому їхало двоє людей.