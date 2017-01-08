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12 марта, 19:49 • 87679 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 121429 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140408 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144669 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Пьяный водитель совершил смертельную аварию в Ровенской области

Пьяный водитель совершил смертельную аварию в Ровенской области

Киев • УНН

 • 8385 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 8 января. УНН. В поселке Степань Сарненского района водитель легковушки совершил смертельную аварию. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Ровенской области.

Местный 21-летний житель вчера около 22:00 сбил двух девушек, которые шли по дороге в попутном направлении.

Так, 16-летняя девочка от полученных травм погибла на месте, подруга получила незначительные повреждения.

Водитель был пьян. По информации полиции, парня задержали.

Напомним, в Хмельницкой области сгорел автомобиль, в котором ехали два человека .

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