Пьяный водитель совершил смертельную аварию в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 января. УНН. В поселке Степань Сарненского района водитель легковушки совершил смертельную аварию. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Ровенской области.
Местный 21-летний житель вчера около 22:00 сбил двух девушек, которые шли по дороге в попутном направлении.
Так, 16-летняя девочка от полученных травм погибла на месте, подруга получила незначительные повреждения.
Водитель был пьян. По информации полиции, парня задержали.
Напомним, в Хмельницкой области сгорел автомобиль, в котором ехали два человека .