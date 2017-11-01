П'яний водій на Одещині збив чотирьох підлітків

"Аварія сталася близько третьої години ранку. 26-річний водій автомобіля Renault Laguna здійснив наїзд на чотирьох людей, які рухалися в попутному напрямку, та втік з місця пригоди. Внаслідок наїзду 15-річна дівчина загинула на місці, ще троє осіб доставлені до лікарні", - зазначили у поліції.

У ході проведення оперативно-розшукових дій винуватця смертельної ДТП затримано. Попередньо встановлено, що водій під час наїзду перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, у Кропивницькому водій насмерть збив дівчину і зник з місця події.