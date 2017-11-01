Пьяный водитель в Одесской области сбил четырех подростков

"Авария произошла около трех часов утра. 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna совершил наезд на четверых человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу", - отметили в полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий виновник смертельного ДТП задержан. Предварительно установлено, что водитель во время наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, в Кропивницком водитель насмерть сбил девушку и скрылся с места происшествия.