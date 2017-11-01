Пьяный водитель в Одесской области сбил четырех подростков
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Савранском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу подростков, которые шли по обочине, в результате чего одна девушка погибла. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"Авария произошла около трех часов утра. 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna совершил наезд на четверых человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу", - отметили в полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных действий виновник смертельного ДТП задержан. Предварительно установлено, что водитель во время наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Кропивницком водитель насмерть сбил девушку и скрылся с места происшествия.