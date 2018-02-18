П’яний відкрив стрілянину із рушниці з вікна будинку у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Львові нетверезий чоловік відкрив стрілянину з рушниці з вікна багатоповерхівки. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“Сьогодні, 18 лютого, о 10.40 в поліцію зателефонувала жінка. Вона повідомила, що її сусід, який мешкає на восьмому поверсі у будинку по вулиці Кавалерідзе, стріляє з вікна з вогнепальної зброї”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на місце події, поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 38-річний львів’янин. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік влаштував стрілянину з гладкоствольної рушниці, на зберігання якої має відповідний дозвіл.
Зброю у зловмисника вилучено. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
Нагадаємо, 15 лютого в одному з нічних клубів Ужгорода сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено чоловіка.