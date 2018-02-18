Пьяный открыл стрельбу из ружья из окна дома во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Во Львове пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья из окна многоэтажки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 18 февраля, в 10.40 в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, который живет на восьмом этаже в доме по улице Кавалеридзе, стреляет из окна из огнестрельного оружия ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на место происшествия полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение.
Оружие у злоумышленника изъято. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Напомним, 15 февраля в одном из ночных клубов Ужгорода произошла стрельба , в результате которой были ранены мужчины.