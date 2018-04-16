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П’яний працівник автомийки викрав автомобіль Оксани Марченко

П’яний працівник автомийки викрав автомобіль Оксани Марченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У понеділок зранку на вулиці Мостицькій в Києві працівник автомийки, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, викрав автомобіль Mercedes-Benz G-класу, який для мийки залишила українська телеведуча Оксана Марченко. Про це УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника агентства, автомобіль, який залишила на автомийці Оксана Марченко, належить її чоловіку В.Медведчуку.

“Під час руху мийник не впорався з керуванням авто, внаслідок чого допустив ДТП без постраждалих. Прибулі за викликом працівники поліції затримали правопорушника”, — повідомило джерело.

Також співрозмовник агентства додав, що зараз триває огляд місця події, а попередня правова кваліфікація інциденту визначатиметься за ст.289 КК України.

Як повідомляв УНН, власники елітних авто торік сплатили понад 132 млн грн податків.

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