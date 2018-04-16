Пьяный работник автомойки угнал автомобиль Оксаны Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В понедельник утром на улице Мостицкой в Киеве работник автомойки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который для мойки оставила украинская телеведущая Оксана Марченко. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, автомобиль, который оставила на автомойке Оксана Марченко, принадлежит ее мужу В.Медведчуку.
"Во время движения мойщик не справился с управлением авто, вследствие чего допустил ДТП без пострадавших. Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали правонарушителя", - сообщил источник.
Также собеседник агентства добавил, что сейчас продолжается осмотр места происшествия, а предварительная правовая квалификация инцидента будет определяться по ст.289 УК Украины.
Как сообщал УНН, владельцы элитных авто в прошлом году заплатили более 132 млн грн налогов.