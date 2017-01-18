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П’яний миколаївець “замінував” власну квартиру

П’яний миколаївець “замінував” власну квартиру

Київ • УНН

 • 8186 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 18 січня. УНН. В Миколаєві п’яний чоловік повідомив поліцію про замінування власного житла. Про це УНН пише із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Як стало відомо, 17 січня близько 15:30 годині на телефонну спецлінію “102” надійшла інформація від чоловіка, який побажав залишитись невідомим, про те, що за 5 хвилин станеться вибух у багатоквартирному будинку, якщо до однієї з квартир цієї будівлі не приїде наряд поліції.

На місце події прибули служби екстреного виклику — поліцейські, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Поліцейські оточили район можливої небезпеки, евакуювали з багатоповерхівки мешканців та забезпечили охорону публічної безпеки на прилеглій території.

Правоохоронці намагались обстежити вказану заявником квартиру, але господар, який знаходився у ній, спершу не відчиняв двері. Коли ж до цієї справи було залучено працівника ЖЕКу, 56-річний домовласник, у якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння, таки впустив правоохоронців до помешкання та зізнався, що під впливом алкоголю сам зателефонував із мобільного до поліції й надав неправдиве повідомлення про замінування.

Під час обстеження спеціалістами-вибухотехніками під’їзду та приміщення вказаної заявником квартири, жодних предметів чи пристроїв, що могли б становити загрозу для громадян, виявлено не було.

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру.

Тривають слідчі дії.

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