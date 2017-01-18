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Пьяный николаевец "заминировал" собственную квартиру

Киев • УНН

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 18 января. УНН. В Николаеве пьяный мужчина сообщил в полицию о минировании собственного жилья. Об этом пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как стало известно, 17 января около 15:30 часов на телефонную спецлинию "102" поступила информация от мужчины, который пожелал остаться неизвестным, о том, что через 5 минут произойдет взрыв в многоквартирном доме, если в одну из квартир этого здания не приедет наряд полиции.

На место происшествия прибыли службы экстренного вызова - полицейские, взрывотехники, кинологи и спасатели. Полицейские оцепили район возможной опасности, эвакуировали из многоэтажки жителей и обеспечили охрану публичной безопасности на прилегающей территории.

Правоохранители пытались обследовать указанную заявителем квартиру, но хозяин, который находился в ней, сначала не открывал дверь. Когда же к этому делу были привлечены работники ЖЭКа, 56-летний домовладелец, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, таки впустил правоохранителей в помещение и признался, что под воздействием алкоголя сам позвонил с мобильного в полицию и предоставил ложное сообщение о заминировании.

При обследовании специалистами-взрывотехниками подъезда и помещения указанной заявителем квартиры, никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу для граждан, обнаружено не было.

Следственное отделение Ингульского отдела полиции начало уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

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