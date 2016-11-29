П'яний чоловік "замінував" школу на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Житель Львівщини у стані алкогольного сп’яніння повідомив про “замінування” школи у Червонограді, правоохоронці не виявили вибухівки. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Вчора, 28 листопада, о 19:10 до поліції надійшла інформація від місцевого жителя, який зі свого мобільного телефону повідомив про те, що в приміщенні СЗШ № 2 в Червонограді, закладено вибухівку.
На місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Червоноград згідно з “Планом дій ...”. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.
Вибухотехніки провели обстеження приміщення навчального закладу та не виявили вибухівки та будь-яких підозрілих предметів. З місця події було виведено 21 особу (учнів та вчителів навчального закладу, які там перебували).
Мотивів здійснення вказаного повідомлення житель не пояснив. Згідно акту медичного огляду від 28.11.2016 року Червоноградської ЦМЛ перебував у стані алкогольного сп’яніння.