Пьяный мужчина "заминировал" школу во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Житель Львовской области в состоянии алкогольного опьянения сообщил о "заминировании" школы в Червонограде, правоохранители не обнаружили взрывчатки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
Вчера, 28 ноября, в 19:10 в полицию поступила информация от местного жителя, который со своего мобильного телефона сообщил о том, что в помещении СОШ № 2 в Червонограде, заложена взрывчатка.
На месте происшествия работали основные подразделения сил ЦЗ области и города Червоноград согласно "Плану действий...". Место происшествия было ограждено, выставлена охрана и прекращен доступ посторонних лиц.
Взрывотехники обследовали помещение учебного заведения и не выявили взрывчатки и любых подозрительных предметов. С места происшествия был выведен 21 человек (ученики и учителя учебного заведения, которые там находились).
Мотивов совершения указанного сообщения житель не объяснил. Согласно акту медицинского освидетельствования от 28.11.2016 года Червоноградской ЦГБ он находился в состоянии алкогольного опьянения.