П'яний бойовик "ДНР" підірвав чотирьох "колег"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Бойовик "ДНР", перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння підірвав гранатою 4 своїх колег та поранив ще двох. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки, попри зусилля російсько-окупаційного командування кількість злочинів у лавах бойовиків 1 і 2 АК зросла.
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Зокрема, 31 грудня 2017 року в одній з частин 1 Армійського корпусу під час сварки між офіцерами і їх підлеглими один із військовослужбовців, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, застосував ручну гранату, внаслідок чого четверо бойовиків загинуло — із них один офіцер, і ще двоє отримали поранення”, — сказав Мотузяник.