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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37307 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пьяный боевик "ДНР" подорвал четырех "коллег"

Киев • УНН

 • 16720 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Боевик "ДНР", находясь в состоянии алкогольного опьянения подорвал гранатой 4 своих "коллег" и ранил еще двоих. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Пьяный боевик "ДНР" подорвал четырех "коллег"

"По информации Главного управления разведки, несмотря на усилия российско-оккупационного командования количество преступлений в рядах боевиков 1 и 2 АК возросло.

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В частности, 31 декабря 2017 года в одной из частей 1 Армейского корпуса во время ссоры между офицерами и их подчиненными один из военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо боевиков погибло - из них один офицер, и еще двое получили ранения", - сказал Мотузяник.

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