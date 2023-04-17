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П'яні вечірки і знущання над дівчатами: одному з організаторів збільшили заставу до понад пів мільйона гривень

П'яні вечірки і знущання над дівчатами: одному з організаторів збільшили заставу до понад пів мільйона гривень

Київ • УНН

 • 682076 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Одному з організаторів скандальних вечірок у Києві збільшили розмір застави до понад пів мільйона гривень. Про це повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні, ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень", - написав Нєбитов.

За його словами, досудове розслідування триває.

Доповнення

1 лютого в організаторів п’яних вечірок провели обшуки після появи у мережі кадрів, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат. Після цього двох осіб затримали.

2 лютого Офіс Генпрокурора повідомив, що двом блогерам повідомлено про підозру за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

Двом підозрюваним в організації секс-вечірок клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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