Пьяные вечеринки и издевательства над девушками: одному из организаторов увеличили залог до более полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Одному из организаторов скандальных вечеринок в Киеве увеличили размер залога до более полумиллиона гривен. Об этом сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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"Сегодня, постановлением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен", - написал Небытов.
По его словам, досудебное расследование продолжается.
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1 февраля у организаторов пьяных вечеринок провели обыски после появления в сети кадров, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек. После этого двух человек задержали.
2 февраля Офис Генпрокурора сообщил, что двум блогерам сообщено о подозрении по фактам изготовления, хранения и распространения изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 301 УК Украины).
Двум подозреваемым в организации секс-вечеринок будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.