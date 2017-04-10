П’яні бойовики побили цивільних на Донеччині, один постраждалий помер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Донецькій області бойовики у стані алкоголоного сп’яніння жорстоко побили 10 цивільних, один із яких помер. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“Військовослужбовці інженерного підрозділу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК (армійського корпусу — ред.) у стані алкогольного сп’яніння жорстоко побили цивільних осіб у нічному розважальному закладі населеного пункту Хрещатицьке (Новоазовський район). Травмовано більше десяти цивільних, один з яких помер від отриманих травм у лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обурені місцеві мешканці влаштували стихійний мітинг із вимогою неупередженого розслідування та покарання винних.
“Силами спеціального підрозділу "МВС ДНР", із залученням підрозділу окремого комендантського полку..., мітинг було локалізовано. Найбільш активних учасників взято під варту. Рішенням командувача 1-го АК 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти переведено у стан повної бойової готовності, проводиться розслідування інциденту”, — повідомляє розвідка.
Нагадаємо, раніше в Новоазовську в результаті бійки між бойовиками того ж "полку", які були у стані алкогольного сп’яніння, загинув один із них і двоє отримали поранення.