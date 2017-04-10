Пьяные боевики избили гражданских в Донецкой области, один пострадавший умер

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64312 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107877 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165564 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121505 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119611 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114133 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105310 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107303 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103761 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157059 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пьяные боевики избили гражданских в Донецкой области, один пострадавший умер

Пьяные боевики избили гражданских в Донецкой области, один пострадавший умер

Киев  •  УНН

 • 14298 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Донецкой области боевики в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили 10 гражданских, один из которых скончался. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.

“Военнослужащие инженерного подразделения 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК (армейского корпуса — ред.) в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили гражданских лиц в ночном развлекательном заведении населенного пункта Крещатицкое (Новоазовский район). Травмированы более десяти гражданских, один из которых скончался от полученных травм в больнице”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что возмущенные местные жители устроили стихийный митинг с требованием беспристрастного расследования и наказания виновных.

“Силами специального подразделения "МВД ДНР", с привлечением подразделения отдельного комендантского полка..., митинг был локализован. Наиболее активные участники взяты под стражу. Решением командующего 1-го АК 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты переведен в состояние полной боевой готовности, проводится расследование инцидента”, — сообщает резведка.

Напомним, ранее в Новоазовске в результате драки между боевиками того же “полка”, которые были в состоянии алкогольного опьянения, погиб один из них и двое получили ранения.

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