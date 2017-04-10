Пьяные боевики избили гражданских в Донецкой области, один пострадавший умер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Донецкой области боевики в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили 10 гражданских, один из которых скончался. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
“Военнослужащие инженерного подразделения 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК (армейского корпуса — ред.) в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили гражданских лиц в ночном развлекательном заведении населенного пункта Крещатицкое (Новоазовский район). Травмированы более десяти гражданских, один из которых скончался от полученных травм в больнице”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что возмущенные местные жители устроили стихийный митинг с требованием беспристрастного расследования и наказания виновных.
“Силами специального подразделения "МВД ДНР", с привлечением подразделения отдельного комендантского полка..., митинг был локализован. Наиболее активные участники взяты под стражу. Решением командующего 1-го АК 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты переведен в состояние полной боевой готовности, проводится расследование инцидента”, — сообщает резведка.
Напомним, ранее в Новоазовске в результате драки между боевиками того же “полка”, которые были в состоянии алкогольного опьянения, погиб один из них и двое получили ранения.