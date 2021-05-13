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Путіна номінували на Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 83805 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін увійшов до списку номінантів на Нобелівську премію миру-2021. Про відповідне рішення Нобелівського комітету 13 травня повідомив письменник Сергій Комков, який висунув кандидатуру Путіна на премію. Про це інформує УНН з посиланням на ТАСС.

Путіна номінували на Нобелівську премію миру

Деталі

За словами Комкова, він отримав відповідь від Нобелівського комітету, що його кандидата внесено у список: "Загальна кількість номінованих цього року ще уточнюється, але попередня кількість номінованих — 286 осіб".

В свою чергу, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про висунення Путіна на Нобелівську премію миру.

Пєсков запевнив, що Кремль не стежить за розвитком історії з висуненням кандидатури Путіна.

"Ні, не стежимо. Дізналися зі ЗМІ", - сказав Пєсков.

Контекст

Серед номінантів, окрім Путіна, російський опозиціонер Олексій Навальний, екоактивістка Грета Тунберг, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, 45-ий президент США Дональд Трамп, Всесвітня організація охорони здоров'я, протестний рух Black Lives Matter, НАТО й Агентство ООН з питань біженців.

Наразі невідомо, хто саме з них увійшов до списку кандидатів.

Спроба №5

Вперше Путіна висунули на Нобелівську премію миру в 2007 році. Тоді Міжнародний центр досліджень альтернативної енергії в Цюріху, який направив заявку, просив нагородити російського президента за ідею створити державну корпорацію з нанотехнологій - майбутню "Роснано".

Потім в 2013 році з подібною ініціативою виступила Міжнародна академія духовної єдності і співпраці народів і народний артист Йосип Кобзон, а висунув російського главу британський лорд Пітер Траскотт - він відзначив заслуги російського лідера "з повернення сирійського хімічного арсеналу" і "запобігання ескалації громадянської війни".

У 2014 році заявку відправив Комков, підкреслюючи успіхи президента за врегулювання конфлікту на Близькому Сході і в Сирії. Однак тоді в комітеті Нобелівської премії повідомили, що при ухваленні рішення буде враховуватися конфлікт Росії з Україною і анексія Криму.

У 2016 році президента РФ номінували після заявки від глави французького "Центру політичних і міжнародних відносин" Фаб'єна Боссара. Він просив нагородити Путіна "за його миротворчі зусилля" і "справжню боротьбу з тероризмом".

Довідка

Лауреатів Нобелівської премії миру оголошують у норвезькій столиці Осло 10 грудня щороку. Заявки номінантів Нобелівський комітет приймає до 31 січня, після чого починає процес обрання кандидатів.

Доповнення 

Нобелівський лауреат напише книгу про серпневі події 2020 року в Білорусі.

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