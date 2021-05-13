Путина номинировали на Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент России Владимир Путин вошел в список номинантов на Нобелевскую премию мира-2021. О соответствующем решении Нобелевского Комитета 13 мая сообщил писатель Сергей Комков, который выдвинул кандидатуру Путина на премию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
По словам Комкова, он получил ответ от Нобелевского комитета, что его кандидата внесли в список: "Общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предыдущое количество номинированных - 286 человек".
В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира.
Песков заверил, что Кремль не следит за развитием истории с выдвижением кандидатуры Путина.
"Нет, не следим. Узнали из СМИ", - сказал Песков.
Контекст
Среди номинантов, кроме Путина, российский оппозиционер Алексей Навальный, эко-активистка Грета Тунберг, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, 45-й президент США Дональд Трамп, Всемирная организация здравоохранения, протестное движение Black Lives Matter, НАТО и Агентство ООН по делам беженцев.
Пока неизвестно, кто именно из них вошел в список кандидатов.
Попытка №5
Впервые Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2007 году. Тогда Международный центр исследований альтернативной энергии в Цюрихе, который направил заявку, просил наградить российского президента за идею создать государственную корпорацию по нанотехнологиям - будущую "Роснано".
Затем в 2013 году с подобной инициативой выступила Международная академия духовного единства и сотрудничества народов и народный артист Иосиф Кобзон, а выдвинул российского главу британский лорд Питер Траскотт - он отметил заслуги российского лидера "по возврату сирийского химического арсенала" и "предотвращения эскалации гражданской войны".
В 2014 году заявку отправил Комков, подчеркивая успехи президента за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и в Сирии. Однако тогда в комитете Нобелевской премии сообщили, что при принятии решения будет учитываться конфликт России с Украиной и аннексию Крыма.
В 2016 году президента РФ номинировали после заявки от главы французского "Центра политических и международных отношений" Фабьена Боссара. Он просил наградить Путина "за его миротворческие усилия" и "настоящую борьбу с терроризмом".
Справка
Лауреатов Нобелевской премии мира объявляют в норвежской столице Осло 10 декабря ежегодно. Заявки номинантов Нобелевский комитет принимает до 31 января, после чего начинает процесс избрания кандидатов.
Дополнение
Нобелевский лауреат напишет книгу об августовских событиях 2020 года в Беларуси.