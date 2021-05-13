Путина номинировали на Нобелевскую премию мира

Детали

По словам Комкова, он получил ответ от Нобелевского комитета, что его кандидата внесли в список: "Общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предыдущое количество номинированных - 286 человек".

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира.

Песков заверил, что Кремль не следит за развитием истории с выдвижением кандидатуры Путина.

"Нет, не следим. Узнали из СМИ", - сказал Песков.

Контекст

Среди номинантов, кроме Путина, российский оппозиционер Алексей Навальный, эко-активистка Грета Тунберг, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, 45-й президент США Дональд Трамп, Всемирная организация здравоохранения, протестное движение Black Lives Matter, НАТО и Агентство ООН по делам беженцев.

Пока неизвестно, кто именно из них вошел в список кандидатов.

Попытка №5

Впервые Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2007 году. Тогда Международный центр исследований альтернативной энергии в Цюрихе, который направил заявку, просил наградить российского президента за идею создать государственную корпорацию по нанотехнологиям - будущую "Роснано".

Затем в 2013 году с подобной инициативой выступила Международная академия духовного единства и сотрудничества народов и народный артист Иосиф Кобзон, а выдвинул российского главу британский лорд Питер Траскотт - он отметил заслуги российского лидера "по возврату сирийского химического арсенала" и "предотвращения эскалации гражданской войны".

В 2014 году заявку отправил Комков, подчеркивая успехи президента за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и в Сирии. Однако тогда в комитете Нобелевской премии сообщили, что при принятии решения будет учитываться конфликт России с Украиной и аннексию Крыма.

В 2016 году президента РФ номинировали после заявки от главы французского "Центра политических и международных отношений" Фабьена Боссара. Он просил наградить Путина "за его миротворческие усилия" и "настоящую борьбу с терроризмом".

Справка

Лауреатов Нобелевской премии мира объявляют в норвежской столице Осло 10 декабря ежегодно. Заявки номинантов Нобелевский комитет принимает до 31 января, после чего начинает процесс избрания кандидатов.

Дополнение

Нобелевский лауреат напишет книгу об августовских событиях 2020 года в Беларуси.