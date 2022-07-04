путіна на саміті G20 чекає недружній прийом - прем'єр Австралії

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"Якщо путін захоче приїхати на цю зустріч, а я не впевнений, що він це зробить, тоді він отримає той прийом, якого заслуговує - недружній. Він не поважає міжнародне право і поводиться так, як це не відповідає цінностям цього світу", - зазначив Албенізі.

Додамо

Раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що Путін не приїде на саміт G20. Володимир Зеленський теж запрошений.

Саміті G20 запланований на листопад цього року.