путіна на саміті G20 чекає недружній прийом - прем'єр Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз пообіцяв "недружній прийом" путіну на саміті G20. Про це чиновник заявив під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.
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"Якщо путін захоче приїхати на цю зустріч, а я не впевнений, що він це зробить, тоді він отримає той прийом, якого заслуговує - недружній. Він не поважає міжнародне право і поводиться так, як це не відповідає цінностям цього світу", - зазначив Албенізі.
Додамо
Раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що Путін не приїде на саміт G20. Володимир Зеленський теж запрошений.
Саміті G20 запланований на листопад цього року.