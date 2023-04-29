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путін зробив "законною" депортацію українців з окупованих територій: в ISW дали пояснення цьому кроку

путін зробив "законною" депортацію українців з окупованих територій: в ISW дали пояснення цьому кроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. президент рф володимир путін, 27 квітня, підписав указ, який закріплює умови для подальшої масової депортації до рф мешканців окупованих районів України. У Інституті вивчення війни вважають, що цим рішенням російський диктатор переслідує дві цілі:примусову паспортизацію та створення умов для депортації, передає УНН.

Деталі

У ISW зазначили, що путін підписав указ "Про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації". Він створений для визначення статусу тих, хто проживає на окупованих росією територіях. Та тих, хто має бажання зберегти своє громадянство і відмовляється від отримання російських паспортів. За указом це "іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають в Російській Федерації"

"Указ передбачає, що такі особи можуть продовжувати проживати на окупованих територіях до 1 липня 2024 року, припускаючи, що після цієї дати вони можуть бути депортовані. Цей указ надає чинності примусовим методам заохочення мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів, а також створює умови для депортації українців, які не погоджуються стати російськими громадянами", - говорять аналітики ISW.

Доповнення

В Інституті вивчення війни говорять, що російська влада продовжує робити й інші спроби депортації українців, зокрема дітей, до росії, використовуючи різні схемами.

У ISW вважають, що всі зусилля, які спрямовані на депортацію українців до росії, можуть становити порушення Женевської конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також потенційну цілеспрямовану кампанію з етнічних чисток.

Нагадаємо

росія продовжує навмисну кампанію з депопуляції на тимчасово окупованих територіях, щоб сприяти заселенню українських земель росіянами.

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